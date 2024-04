Travolto sul campo dalla motozappa a San Marcello: Pierino 70 anni muore schiacciato

SAN MARCELLO Stava facendo dei lavori agricoli nel campo adiacente alla sua abitazione, era quasi l’imbrunire, ma era determinato a finire prima di rincasare per la cena. Improvvisamente però, la tragedia che ha gettato nella disperazione una famiglia. E con essa, tutta la comunità di San Marcello, sconvolta dal terribile incidente agricolo costato la vita a Pierino Pieralisi, 70 anni.



Nell’effettuare la retromarcia con la sua vecchia motozappa, l’uomo non s’è accorto di avere un ulivo secolare alle spalle.

Implacabile, la motozappa ha continuato a incedere schiacciando il poveretto contro il tronco. Lo ha travolto, impedendogli di liberarsi. Fatale è stata la violenta compressione del manubrio contro lo sterno, tale da provocarne un trauma toracico che lo ha condotto alla morte all’istante.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri in un podere agricolo in via Montelatiere, alle porte di San Marcello. Pieralisi stava lavorando da solo in quel momento nel terreno agricolo coltivato a ulivi a circa 400 metri da casa dove la moglie stava cucinando. E’ stata proprio lei, preoccupata del ritardo del marito, ad andare a controllare se avesse finito di zappare.

Erano circa le 19, anche se presumibilmente l’incidente deve essersi verificato almeno un’ora prima. Scesa fino all’uliveto ha sentito la motozappa ancora in funzione, poi avvicinandosi ha scorto il corpo esanime del marito e ha lanciato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate l’automedica del 118 di Jesi, i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Stazione di Morro d’Alba.



Data la gravità della situazione, dalla centrale operativa del soccorso è stata inviata sul posto anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, atterrata in un terreno agricolo nelle vicinanze. Purtroppo i soccorritori, per quanto tempestivi, non hanno potuto che constatare il decesso. Il magistrato di turno, la dottoressa Irene Bilotta, informata dell’incidente mortale, ha autorizzato la rimozione della salma, subito restituita alla famiglia non essendovi cause da indagare con un eventuale accertamento necroscopico.