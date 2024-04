(Road to) Battiti Live, dieci tappe e tanti ospiti: Angelina Mango, Mahmood, Elodie, Annalisa, Geolier. Ma anche Emma, Articolo e Alessandra

Conto alla rovescia per l'evento dell'estate in Puglia: Radio Norba Cornetto Battiti Live con il nuovo appuntamento del 2024 e tanti ospiti. Ma si comincia già sabato torna 4 maggio con dieci tappe e tanti ospiti che condurranno alle serate di musica della prossima estate che saranno poi trasmesse su Canale 5. Per tutte le novità sulla prossima edizione bisognerà attendere ancora qualche settimana ma intanto è già tempo di “Road to Battiti”, il radio live show di Radio Norba, che attraverserà la Puglia in lungo e in largo.