Amici, perché non va in onda oggi? Salta la semifinale, ecco quando verrà recuperata e cosa verrà trasmesso al suo posto. Le anticipazioni

Continuano i cambi di programmazione in casa Mediaset. A saltare, questa volta, sarà la semifinale di Amici, inizialmente in programma per sabato 11 maggio. Tra i motivi, la concomitanza con la finale dell'Eurovision 2024, prevista allo stesso giorno su Rai 1.

Quando va in onda la semifinale?

Sarà posticipata di un giorno la semifinale di Amici. Inizialmente prevista per sabato 11 maggio, la penultima puntata del talent di Maria De Filippi slitterà di un giorno. Il motivo? La simultaneità con la finale dell'Eurovision. Su Rai 1, infatti, l'ex allieva di Amici 22 Angelina Mango proverà a vincere il concorso canoro più famoso d'Europa, motivo per cui la conduttrice di Canale 5 ha deciso di far slittare la semifinale di un giorno. Appuntamento quindi domenica 12 maggio alle 21.30 sempre sul quinto canale.

Cosa verrà trasmesso al suo posto?

Al posto della semifinale di Amici andrà in onda il film diretto da Claudio Amendola "I Cassamortari". Pellicola del 2022 distribuita da Amazon Prime Video, racconta la vita della famiglia Pasti, in difficoltà dopo la morte del padre. Proprietari di un'impresa di agenzie funebri, i figli dell'uomo dovranno affrontare la concorrenza e pagare i debiti del padre. Come faranno? Nel cast, anche Massimo Ghini, Gianmarco Tognazzi, Lucia Ocone, Piero Pelù ed Edoardo Leo.

Le anticipazioni della semifinale

Secondo le anticipazioni di AmiciNews, dopo la semifinale - registrata giovedì - la squadra di Raimondo Todaro ed Anna Pettinelli è rimasta senza allievi, al contrario di quella di Rudy Zerby e Alessandra Celentano, rimasta con Dustin, Marisol, Holden e Petit, e di quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, rimasta con Sarah e Mida.

Nella prima manche si sono affrontati Marisol e Mida (con la vittoria di Marisol), e Marisol e Sarah (con la vittoria sempre di Marisol).

La ballerina di Alessandra Celentano sarà così la prima finalista. Marisol ha ballato sulle note di Alba chiara e una coreografia dove ha fatto pole dance attorno ad un lampione.

Nella seconda manche, Dustin ha affrontato Mida, vincendo la sfida. Successivamente ha affrontato Sarah, vincendo di nuovo. Il ballerino è diventato così il secondo finalista. Infatti la giuria, dopo aver visto esibire Dustin, Petit e Holden, ha scelto proprio lui.

Nella terza manche, Petit e Mida si sono affrontati, con il primo che è uscito vincitore. Sarah si è scontrata poi con Holden. Petit ha vinto infine contro Sarah. Petit canta Tornerai, Holden canta Solo stanotte. Petit dopo aver preso la maglia ed essere divenuto così il terzo finalista, ha preso in braccio Marisol e si sono baciati.

Spazio poi come sempre al guanto di sfida tra i prof. A vincere sono stati i CuccaLo grazie alla loro esibizione sulle note di "Man in Black". Gli Zerbi-Cele hanno cantato: “Sarà perché pungiamo“, vestiti da ricci. I Todarelli si esibiscono con Flashdance e Anna Pettinelli ha iniziato ad esibirsi mentre era appesa nella postazione degli alunni. Poi ha lanciato coriandoli dorati sulla giuria.