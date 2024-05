Eurovision, cosa è successo in finale (con il trofeo di cristallo rotto). Top e flop: l'omaggio agli ABBA (intramontabili), il crollo in classifica di Angelina (choc) e le contestazioni (troppe)

Niente da fare per Angelina Mango. La Noia non ha convinto fino in fondo gli spettatori non italiani dell'Eurovision 2024. Il trofeo (poi andato in frantumi sul palco, durante l'esibizione finale) è stato conquistato dalla Svizzera con Nemo e il suo brano The Code. Eppure in un primo momento il nostro Paese sembrava molto vicino alla vittoria. Terzo dopo i primi voti e poi quarto nella classifica parziale, quando la Svizzera era ormai destinata al trionfo.

Ma a cambiare le carte in tavola è stato il televoto che ha fatto schizzare verso i primi posti della classifica Israele, Ucraina e Croazia. E ha fatto scivolare l'Italia verso la settima posizione.