Angelina Mango alla conquista degli Usa (come i Maneskin e Mahmood). Il New York Times: «La nuova pop star internazionale»

Angelina Mango alla conquista dell'America. Non avrà vinto l'Eurovision, ma la cantante di "La Noia", non si annoia affatto e, soprattutto, non annoia, ma entusiasma e coinvolge. Dopo la vittoria nella scuola di Amici nel circuito canto, la figlia di Pino Mango ha scalato le classifiche con i suoi singoli, fino ad arrivare a Sanremo dove, alla sua prima partecipazione, è riuscita a conquistare la vittoria e volare a Malmo, in Svezia per rappresentare l'Italia all'Eurovision, dove si è classificata settima.

In molti speravano nella vittoria, ma Angelina è riuscita comunque a regalare emozioni indescrivibili con due esibizioni da vera super star, tra ballerine, intonazione perfetta e presenza scenica degna dei più grandi artisti, tanto che anche il New York Times l'ha notata.





Angelina Mango conquista New York

Il New York Times tesse le lodi di Angelina Mango dopo la sua partecipazione all'Eurovision e si chiede se anche lei potrà seguire le orme dei suoi predecessori, Mahmood e i Maneskin, che da quel palco così internazionale, hanno saputo conquistarsi quelli di tutto il mondo.

Di certo la tenacia e il talento non le mancano, quindi passo dopo passo, la piccola Nina continuerà a incantare con la sua voce e la sua musica.

Negli ultimi anni, in particolare da quando Mahmood presentò Soldi, l'Italia ha sempre portato all'Eurovision artisti molto internazionali che hanno saputo sfruttare la visibilità che il contest europeo può portare loro (come i Maneskin con "Zitti e buoni") e Angelina Mango ha tutte le carte in regola per arrivare lontano.