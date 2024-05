Eurovision 2024, pagelle finale: Vince Nemo (8) Maionchi svogliata (3), Angelina totale (7) omaggio agli ABBA (10), Contestazioni(7), Fischi a Israele (2)

La Svizzera conquista il microfono di cristallo e vince con Nemo la 68 esima edizione dell' Eurovision Song Contest 2024. Al secondo posto la Croazia, terza l'Ucraina. Angelina Mango si classifica solo settima, ma la cantante lucana torna a casa felice di una performance davvero da grande arista. Ecco le nostre pagelle sulla finale di sabato 11 maggio.

Vince la Svizzera di Nemo - Voto 8

Con 591 punti Nemo con la Svizzera vince Eurovision 2024.

L'artista con il brano The Code ha trionfato in questa edizione dell'Eurovision Song Contest andata in scena alla Malmo Arena in Svezia. Un mix tra Mika, Harry Style e una spruzzatina di Freddie Mercury, la sua “The Code” spacca e siamo certi che la sentiremo spesso in rotazione anche qui in Italia.

Molto bello il suo messaggio di ringraziamento finale: «Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni persona in questo mondo». In una tra le edizioni più contestate la vittoria di un paese storicamente neutrale suona ironica... ma non troppo.

Maionchi svogliata - Voto 3

Superata la parte divertente del tifo sfacciato per Angelina Mango l'apporto di Mara Maionchi al racconto dell'Eurovision è quasi nullo. Eppure la sua storia dice altro. Tra un «E alooora» e «quando è il turno di Angelina» passando per una bella parolaccia proprio sul finale, quello che passa è che non sia minimamente interessata a tutto ciò che accade, e sono tanti i commenti sui social che rimpiangono Cristiano Malgioglio. Per fortuna con lei c'è Gabriele Corsi che si conferma punta di diamante della Rai nel commento della kermesse europea. E chissà che non si avvicini anche a Sanremo.

Angelina Mango, totale - Voto 7

La piccola di Amici è diventata grande e dopo Sanremo e a soli 23 anni Angelina Mango conquista anche la Malmo Arena. La sua performance è curata in ogni dettaglio, merito del super coreografo Mecnun Giasar, che vanta tra le sue star Madonna e Rosalía, e "La noia", è stata scritta da due mostri sacri come Madame e Stardust.

Impossibile fare male. Canta e balla (pure bene), tiene il palco come se avesse anni di esperienza alle spalle, il boato dell'arena è stra meritato. Per lei il tifo di tantissimi Vip nostrani tra cui Marco Mengoni, Fiorello, Amadeus ( che l'ha tenuta a battesimo a Sanremo) e Damiano dei Maneskin. Angelina merita un un bel sette come la sua posizione in classifica. Uno sprone a proseguire su questa strada che è quella giusta...anzi Totale.

Contestazioni - Voto 7

Questa sarà ricordata come l’edizione delle contestazioni, dei colpi di scena e anche dell’ansia…soprattutto per gli organizzatori. La leader ecologista svedese Greta Thunberg era tra i dimostranti arrestati durante le proteste di fronte alla Malmoe Arena contro la partecipazione di Israele all'Eurovision e per chiedere il cessate il fuoco. Persino Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest è stato fischiato poco prima di dare l’inizio al televoto. Di certo l’Ebu non si è annoiata.

Si lanciano messaggi di pace anche dal palco: «Peace will prevail» ovvero «La pace avrà la meglio» ha urlato a fine della sua esibizione la cantante Iolanda, in gara per il Portogallo. Slimane, il cantante della Francia, ha interrotto la sua canzone «Mon Amour», durante le prove generali prima della serata finale di sabato sera, per rivolgere un appello alla pace tra Hamas e Israele nella Striscia di Gaza. «Devo dire qualcosa, scusate se non parlo bene l'inglese - ha detto il cantante dopo aver interrotto la sua canzone - quando ero bambino sognavo la musica, sognavo di essere un cantante e cantare qui per la pace». «Ogni artista qui vuole cantare di amore e di pace - ha continuato - dobbiamo essere uniti dalla musica, ma con l'amore per la pace, grazie Europa».



Omaggio agli ABBA sacrosanto - Voto 10

L'Eurovision Song Contest, a Malmo, rende il meritato omaggio agli ABBA, il gruppo svedese che 50 anni fa vinse la manifestazione europea con il brano Waterloo. Dopo una reunion dei quattro artisti, versione avatar, che hanno ricordato il 1974, tre protagonisti di passati Eurovision Song Contest, Carola, Charlotte Perrelli, Conchita Wurst hanno cantato Waterloo tra l'entusiasmo generale del pubblico.

Menzione d'onore per gli Alcazar, gruppo svedese, che hanno cantato "Crying at the Discoteque". C’è chi ha ballato per tutto il tempo e chi mente.

Fischi a Israele - Voto 2

Eden Golan con la sua «Hurricane» ha rappresentato Israele all'Eurovision. Lasciando fuori le inevitabili implicazioni politiche, non è questo né il momento né il luogo per farlo, è veramente mortificante per un'artista essere subissata di fischi che non "dipendono" da lei. La performance di Eden è imponente, grande voce e presenza scenica su una canzone che però abbiamo già dimenticato. Di lei resteranno solo i fischi. Peccato.