CAGLI Avrebbe compiuto 40 anni il 5 maggio prossimo, ma l’altra sera è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cagli. Secondo la ricognizione cadaverica l’uomo sarebbe stato ucciso da un infarto. Il magistrato del tribunale di Urbino ha comunque disposto l’esecuzione dell’autopsia.

Il rinvenimento

Enrico Smacchia viveva da solo dopo che la moglie era ritornata ad abitare con sua madre insieme ai loro due figli maschi. Tra loro però era rimasto un rapporto cordiale tanto che la donna spesso si premurava di sentire come stava l’ex marito. Così quando Enrico Smacchia per ripetute volte non ha risposto al telefono, la donna ha dato l’allarme e ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

Gli uomini dell’arma appena entrati nell’abitazione hanno trovato il corpo di Smacchia senza vita. Dalle condizioni generali della salma gli inquirenti ipotizzano che il decesso sia avvenuto qualche giorno prima del rinvenimento del corpo. Sul volto e sul corpo le tracce di chi ha subito un infarto fatale.

Come detto il magistrato di turno ha comunque disposto l’autopsia per accertare le ragioni del decesso. La salma è ora composta all’obitorio dell’ospedale Santa Croce di Fano in attesa del nulla osta per celebrare i funerali. Enrico Smacchia originario di Cà Paltona, località di Acqualagna, con l’ Inter nel cuore, si era stabilito dopo il matrimonio a Cagli. La sua è stata una vita difficile con un passato un po’ travagliato. Aveva comunque affrontato un percorso di recupero in una centro per disintossicarsi. E per questo che la Procura di Urbino ci vuole vedere chiaro, non escludendo nessuna pista alla base della morte se non quella di un fatto violento. A rendere complicata la vita del 39enne anche un tragico lutto famigliare. Il fratello di Smacchia è morto a soli 22 anni per un’overdose.

Lo sgomento

La morte di Enrico Smacchia ha destato grande sgomento sia ad Acqualagna di cui era originario che a cagli doveva viveva oramai da tempo.