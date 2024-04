CAGLI Dans l’éternité les choses de l’homme’: un titolo evocativo che ammicca all'eternità per la settimana da capitale di Cagli, che inizia oggi e coinvolgerà l'affascinante borgo fino a domenica 14 aprile; un programma ricchissimo alla scoperta di questa perla marchigiana, tra percorsi naturalistici, castelli nascosti, progetti che vedono la sinergia tra la Rete museale della via Flaminia e le scuole, laboratori, presentazioni di libri, il gemellaggio con la città di Longquan in Cina, gli immancabili appuntamenti enogastronomici di Cosa C'e Dop, e l'inaugurazione di due mostre d'eccellenza.

Il racconto

Un racconto articolato che «coglie in massimo grado l'essenza dei temi di Pesaro 2024 - ha commentato il vicesindaco e assessore alla Bellezza di Pesaro Daniele Vimini - capace di distinguere molteplici linee di azione creativa coinvolgendo tanti artisti in un progetto che saprà andare oltre la settimana da Capitale caratterizzando anche il resto dell'anno».

La grande occasione

«Cagli ha l’occasione di ribadire la sua unicità - aggiunge il sindaco di Cagli Alberto Alessandri - la sua natura entusiasta, propositiva, e ardente, come sottolineato dalla sua radice etimologica». Tantissimi gli ospiti e gli appuntamenti, ma grande protagonista sarà l'arte, in una cittadina in cui in ogni angolo aleggia la presenza dell'immenso Eliseo Mattiacci: è così che Cagli diventerà un contenitore di iniziative dal titolo Rigenerazione Urbana – Rigenerazione Umana, maxi progetto annuale composto di numerosi eventi che si esprimerà nella settimana da capitale con una mostra Art in school, con protagonisti gli studenti che si cimenteranno in visite guidate all'interno dei monumenti storici, due attesissime mostre. Venerdì 12 aprile alle 16.30 nel Salone degli Stemmi verrà illustrato il progetto 7 opere 7 artisti 7 imprese -Dans l’éternité les choses de l'homme, a cura di Andreina De Tomassi ed Elvio Moretti, Casa degli Artisti Sant’Anna al Furlo; nei giardini di viale della Vittoria sarà possibile apprezzare un incontro fra artisti e imprenditori unico nel panorama italiano, in una esposizione che durerà per tutto il 2024 e si propone come un omaggio a Francesco Di Giorgio Martini e l'incontro fra arte e tecnica. Sabato 13 aprile alle 18.00 a Palazzo Tiranni Castracane, l'immancabile omaggio a Eliseo Mattiacci con il vernissage della mostra "Come la metti sta", dell'artista Giovanni Termini, a cura di Marcello Smarrelli con un testo di Simone Ciglia, in collaborazione con Cariaggi.

L’omaggio

Una selezione di opere concepite specificamente per l’occasione, costruita su tre coordinate: arte natura e tecnologia, seguendo la filosofia di Termini, che si nutre “proprio dei conflitti che cerca, inutilmente, di sedare”. Sabato si concluderà alle 21.00 alla Chiesa di San Francesco con il concerto dell'Orchestra Raffaello diretta dl maestro Stefano Bartolucci.