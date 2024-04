Cagli, mancata concessione del nulla osta: slitta il funerale di Simone Capoccia

CAGLI - A causa della mancata concessione del nulla osta del magistrato alla sepoltura non si svolgerà oggi, 4 aprile 2024, il funerale di Simone Capoccia, il 44enne pianellese che ha perso la vita, martedì notte, intorno alle 2, sulla strada provinciale 29, in località Romita, a Secchiano di Cagli, in direzione di Pianello.

Il rito funebre era stato annuciato per questo giovedì alle 15 nel vecchio campo sportivo di Pianello di Cagli. La famiglia fa sapere che comunicherà luogo, data e ora del funerale prima possibile, dando la possibilità ai familiari e ai tanti amici di dare l’ultimo saluto a Simone, nella sua Pianello.

Lo choc



Una comunità che è uscita devastata nel profondo da questa terribile notizia che, dalle prime ore di martedì mattina, ha iniziato a circolare casa per casa portando una scia di dolore profondo subito dopo le giornate di festa. Moltissimi sui social network i messaggi di cordoglio, le dimostrazioni di affetto e di vicinanza per la perdita di un “animo buono, di un amico, entrato nel cuore di tutti”. In molti lo ricordano per la disponibilità e altruismo e per la grande passione per la natura che lo portava spesso tra le campagne con il suo inseparabile amico a 4 zampe che era insieme a lui anche martedì notte, quando tutto si è fermato. Grande lo sgomento anche a Cagli, Serravalle di Carda, Piobbico, Apecchio e nei paesi limitrofi nei quali Simone era conosciuto anche per l'attività di cavatore di tartufi.