GABICCE MARE FANO Da Gianni al Grottino di Gabicce Monte, da Gianni al Falco di Vallugola, da Gianni alla Cambusa sul Lungoporto gabiccese, da Gianni alla pensione Lidia. Gianni Lazzari se ne è andato a 70 anni e la sua morte, avvenuta a due mesi da un infarto che lo aveva colpito, ha creato grande sconcerto in tutta la comunità. Con la sua professionalità ha dato prestigio ai migliori locali della nostra riviera; andare da Gianni è sempre stato sinonimo di festa, una cucina fatta di serietà e impegno, una garanzia di accoglienza, di professionalità. «Sei stato amato da tutti, un grande lavoratore, con un grande cuore». Così ieri il sindaco Domenico Pascuzzi ha salutato in un post personale il concittadino conosciuto per il suo sorriso, il ristoratore generoso, quello che sapeva organizzare le feste migliori ma anche apparecchiare un tavolo all’ultimo minuto per l’amico o per il turista che si affacciava a tarda ora. nel ricordo del sindaco Pascuzzi hanno un invito a farsi coraggio al figlio Filippo.

Anche l’ex sindaco Corrado Curti ha avuto parole di rimpianto per un amico che «è stato il testimone e anche l’artefice dell’esplosione turistica di Gabicce Mare, un periodo dove il successo sul lavoro era basato anche sul rapporto umano e l’amicizia». Lo ricorda anche Franco Fabbri, ex direttore dell'allora Azienda di Soggiorno: «Gianni era un amico, ho conosciuto un professionista e una gran brava persona che, anche nelle difficoltà di un lavoro impegnativo, non ha mai perso il sorriso». Nativo di Gabicce Monte Gianni ha imparato ‘il mestiere’ durante gli anni ’70 nei locali sulla collina, è poi passato a cogestire dagli anni ’80 la Cambusa sul porto, fino a circa 15 anni fa quando gli è stato affidato il locale di famiglia ‘Il Falco’ di Vallugola, poi per un breve periodo ‘Dalla Pia’ sempre a Vallugola; fino ad approdare da inizio 2018 al Ristorante ‘Al Grottino’ in piazzetta Valbruna a Gabicce Monte, il locale che ultimamente ha gestito insieme al figlio Filippo, figlio d’arte. E sempre sono arrivate le recensioni migliori per i suoi innumerevoli piatti di pesce, quelli sontuosi e quelli tradizionali ma sempre proposti con cura e attenzione alla qualità. Gli ospiti illustri e le famiglie della domenica ne conservano il ricordo.