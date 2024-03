Fiat 500 nuova fiammante finisce nel porto canale di Gabicce e Cattolica

GABICCE MARE Un'auto è caduta nel porto nel tratto tra Cattolica e Gabicce. All'inizio si è temuto che potesse esserci qualcuno a bordo, ma il proprietario si è presentato tranquillizzando tutti. Immersione non prevista, questa mattina, sul canale del porto che separa Gabicce​ da Cattolica, Marche da Romagna, per una Fiat 500 nuova fiammante. Inizialmente si temeva che fosse finita dentro per un gesto estremo di chi era al volante. Per questo sono stati mobilitate diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Cattolica e da Pesaro, con un camion gru e un equipaggio dei Vigili Sommozzatori proviente da Bologna. Sul posto anche il Comndante dei Carabinieri di Gabicce Mare, una pattuglia della Polizia Municipale, l'assessore comunale Rossana Biagioni del Comune di Gabicce, i Comandanti degli Uffici Locale Marittimo di Cattolica e Gabicce Mare. Solo alla fine si capirà l'esatta dinamica: semplicemente, non era stato tirato il freno a mano.