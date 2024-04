Incidente in A14, inferno nella galleria Da Vinci (ma fuori dal cantiere autostradale): il fumo visibile da San Benedetto. Le foto

PEDASO - Lo schianto in A14, all'interno della galleria Da Vinci e che ha visto coinvolti tre mezzi pesanti, è avvenuto fuori dall'area cantiere autostradale. Il fumo, fuoriuscito dalla galleria, è risultato visibile fino a San Benedetto del Tronto. Poco dopo le ore 14, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Fermo e Grottammare in direzione Pescara, grazie all’installazione di una deviazione sulla carreggiata opposta. Il tratto era stato precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto al km 293, all’interno della galleria Vinci, a circa 2 km di distanza da una riduzione di carreggiata installata per consentire le attività notturne di potenziamento degli impianti tra i km 295 e 301.

La Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia ha affiancato i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale, con una task force composta da circa 20 maestranze e tecnici di Aspi. Attualmente, sul luogo dell’evento si registrano 9 km di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Porto S. Elpidio, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Grottammare.