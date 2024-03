Cento giorni all'esame di maturità, ecco le foto degli studenti marchigiani da Pesaro ad Ascoli

La data è già fissata: il 19 giugno inizia la maturità e gli studenti marchigiani hanno festeggiato oggi i 100 giorni che mancano all'esame di Stato.

Il rito

Una rito di passaggio, un conto alla rovescia da azionare, ripreso con forza circa 30 anni fa e via via passato da semplice cena a serata in discoteca fino a diventare un'intera giornata di festa pur con le varie declinazioni territoriali: super elegante a Pesaro, da lancio del sale ad Ascoli. Ecco le foto.