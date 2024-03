La Morte del Giusto tra emozioni e novità: foto e cartoline dalla storica rievocazione della Passione di Cristo

LORETO Si è tenuto ieri sera (29 marzo) a Loreto l'evento, sempre molto sentito, della Morte del Giusto. Davanti a una grande cornice di pubblico, centinaia di figuranti hanno rievocato le tappe della Passione di Cristo mettendo in scena processo, Via Crucis e Calvario. Per la prima volta in assoluto è stata una donna, Veronica Mariani, a portare la croce. La spiegazione risiede nel fatto che, quest'anno, la Morte del Giusto ha avuto una dedica speciale per tutte le donne vittime di femminicidio.