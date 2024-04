Edoardo Tavassi come sta: «Intervento fatto, ora sto fatto pure io». L'ironia dell'ex GfVip e il silenzio social di Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono una delle coppie più longeve uscite dalla casa del Grande Fratello. Come la sorella Clizia Incorvaia, che presto sposerà Paolo Ciavarro (conosciuto all'interno del reality), anche Micol ha trovato l'amore grazie al GF. Eppure nelle ultime ore qualche mossa social sembrerebbe aver turbato i fan della coppia.

L'operazione di Edoardo Tavassi ha preoccupato molto i fan, ma lui, che della risata ha fatto il suo segno distintivo, ha postato una foto sui social per fare ironia sulla situazione delicata.

Edoardo Tavassi ricoverato

L'operazione a cui si è sottoposto Edoardo Tavassi è molto delicata.

L'ex GfVip aveva già annunciato che, a seguito di vari dolori alla schiena, molto forti, ha deciso di operarsi per cercare di migliorare la situazione che diventava sempre più pesante.

«Il momento che più temo in ospedale non è l’intervento, ma mangiare. Adesso è arrivato questo fantastico primo, farfalline all’uovo dentro il brodo di carne. Praticamente sembrano delle falene che galleggiano nel Tevere», ha ironizzato Edoardo prima di essere operato.

L'umore non è certo cambiato dopo l'operazione alla schiena, avvenuta proprio ieri, venerdì 26 aprile: «Intervento fatto, ora sto fatto pure io», scrive sulle storie Instagram, mentre scatta un selfie molto divertente con il pollice alzato per mostrare ai fan di stare bene e che l'intervento è andato nel migliore dei modi.

«Tutta sta scena e poi ti dovevi solo tagliare la barba», ha scritto un suo utente che replica il modo ironico in cui Tavassi prende la vita. Insomma, ad ognuno i propri follower!

L'assenza social di Micol Incorvaia

Micol Incorvaia è una fidanzata molto premurosa ed è stata molto vicino al suo fidanzato Edoardo quando stava male a causa dei dolori alla schiena. Nelle ultime ore, tuttavia, si è assentata dai social ed è tornata per mostrare il suo outfit del giorno. Molto probabilmente l'influencer ha preferito non riprendere in momenti privati insieme ad Edoardo quando lo andava a trovare in ospedale, prima di sottoporsi all'operazione alla schiena.