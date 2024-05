Rosalinda Cannavò, shopping e commisioni in gravidanza: «Qual è la situazione? Non mi entra più nulla»

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno genitori per la prima volta dopo l'estate: la loro bambina dovrebbe nascere nel mese di settembre. Nel frattempo, la coppia si sta godendo la gravidanza che sta documentando sui social tramite teneri post e anche divertenti storie. L'attrice ha mostrato il suo pancione che cresce sempre di più e i vestiti che, ormai, le sono diventati piccoli.

La storia Instagram di Rosalinda Cannavò

Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Rosalinda Cannavò ha raccontato ai suoi fan che lei e Andrea Zenga dovevano sbrigare qualche commissione e, infatti, come si evince dai video postati, i due hanno visitato vari negozi.

Nel tardo pomeriggio, il futuro papà ha ripreso la fidanzata mentre gli mostra che i vestiti si stanno rimpicciolendo. I due sono in un parcheggio coperto e Rosalinda dice: «Vi mostro la situazione, non mi entra più nulla», quindi, alza le braccia e la t-shirt schizza in alto sopra al pancione. Entrambi ridono divertiti e Zenga commenta: «È fine giornata».

Il nome della bambina

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sanno di aspettare una bambina ma non hanno ancora parlato di eventuali nomi. I due genitori ci staranno già pensando e i fan sarebbero curiosi di conoscere le opzioni, anche se per il momento, né l'attrice né il modello si sono sbilanciati in merito.