Edoardo Tavassi, nuova querelle con Nikita Pelizon (su Micol Incorvaia): «Che pesantezza». Cosa è successo

L'atteggiamento di Edoardo Tavassi nei confronti di Nikita Pelizon ha scatenato un acceso dibattito tra i telespettatori del reality show GF Vip , in seguito a quanto riferito dal fratello di Guendalina a Micol Incorvaia riguardo alle azioni e parole della coinquilina. L'opinione generale sembra essere quella di non gradire affatto il comportamento tenuto da Tavassi, ma cosa avrà mai detto o fatto questa volta? E perché mai avrà usato ancora una volta certi toni nei confronti della Pelizon? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com