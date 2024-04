Wanda Nara sorprende ancora, il bacio nuda sotto la doccia nuda con Mauro Icardi: ecco il motivo

Wanda Nara cambia vita e si dà alla musica. Insieme al compagno Mauro Icardi ha pubblicato immagini e video decisamente sexy che li riprendono nudi sotto la doccia durante un appassionato bacio. Per quale motivo la coppia si sarà fatta fotografare sotto la doccia? Ecco cosa sappiamo.

Wanda Nara e Mauro Icardi nella doccia: baci hot

L'acqua cade sulle loro spalle e il vapore appanna le pareti della doccia lasciando intravedere i due all'interno. Wanda e Mauro, sposati dal 2014 e genitori di due femmine, si scambiano un'appassionata serie di baci nella doccia e le riprese di questo romantico momento faranno parte del videoclip della nuova canzone di lei intitolata "Amor Verdadero". Una settimana fa la showgirl ha pubblicato su Instagram il primo post riguardante questa sfida: «Ho scritto una canzone, e ho bisogno di condividerla ora con voi... e sapere a chi la dedichereste», diceva la caption. Agente sportiva del marito e conduttrice televisiva, ora Wanda Nara si sta buttando nel mondo della musica. L'espressione dell'amore vero di cui parla il brano non poteva che vedere protagonista del filmato lei e Icardi, ex calciatore dell'Inter, insieme.

La nuova carriera di Wanda e la malattia

"Amor Verdadero" è il primissimo brano della showgirl argentina che, condividendone sui social alcuni frammenti, inizia a compiere i passi verso la possibilità di diventare una cantante di successo. La ragazza soffre di una forma di leucemia la cui notizia è stata data in televisione senza il suo consenso. Dopo la diagnosi, Wanda aveva dichiarato di essersi iscitta a Ballando con le Stelle semplicemente per pensare ad altro. Per ora, non c'è motivo di pensare che la malattia la ostacolerà nel canto. Con Mauro Icardi, intanto, ha avuto qualche difficoltà: aveva infatti dichiarato che il loro rapporto è litigarello perché l'ex calciatore vorrebbe che lei non lavorasse, ma la Nara è decisa a realizzare i suoi desideri nel mondo dello spettacolo.