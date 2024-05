Accoltella l'ex moglie in strada a Sassoferrato: lei grida aiuto e un passante ferma l'aggressore. La vittima a Torrette, è grave

SASSOFERRATO - L'ha sorpresa mentre stava per scendere dall'auto e le ha sferrato una serie di coltellate con tutta la rabbia possibile. Sono stati attimi di puro terrore in via Bramante a Sassoferrato dove una donna è stata aggredita dall'ex marito, che l'ha pugnalata diverse volte in un parcheggio condominiale: la donna è riuscita a gridare aiuto e le sue urla sono state intercettate da un passante che è accorso sul posto riuscendo a bloccare l'uomo in attesa dei carabinieri, che lo hanno preso in consegna.

L'aggressione è avvenuta verso le 13.30 di oggi (lunedì 6 maggio 2024): la donna è stata soccorsa dal 118 e l'eliambulanza l'ha trasportata immediatamente a Torrette: sarebbe stata ferita in modo grave ma non avrebbe mai perso conoscenza.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++