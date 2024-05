Pallamano Chiaravalle, vittoria bis su Enna. Continua il sogno promozione per la truppa di coach Guidotti

Il sogno della Publiesse Chiaravalle di Guidotti continua dopo aver vinto di 1 (23-22) la bella contro l'Orlando Haenna. Ora la squadra di Guidotti vola in semifinale dove affronterà il 18 maggio la Metelli Cologne che ha vinto entrambe le partite al cospetto del San Lazzaro. In campionato il Chiaravalle ha perso a Cologne per 35-23, mentre ha pareggiato al ritorno in casa per 29-29: per cui un avversario davvero tosto. Ma facciamo due passi indietro e ricordiamo che la Publiesse Chiaravalle aveva perso a Enna per 27-18, ma è riuscita a ristabilire la parità in casa superando i siciliani per 30-24 e nella decisiva gara 3 è arrivata la vittoria per 23-22 che la proietta il team di Andrea Guidotti al secondo turno dei playoff promozione. Con l'Enna, Brutti e soci son partiti fortissimo tanto da chiudere al suono della prima sirena sul 12-4. Risultato rassicurante? Non tanto perchè nel secondo tempo c'è stato il ritorno della compagine di Gulino che ha recuperato molto terreno lottando fino alla fine senza però riuscire ad agguantare il pari. Così il Chiaravalle, che è stata sempre in vantaggio fin dalle prime battute di gioco gestendo molto bene gli ultimi minuti, ha conquistato una preziosa vittoria meritandosi gli applausi dei suoi sostenitori.