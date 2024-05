Guenda Goria, mamma Maria Teresa Ruta dopo il matrimonio della figlia: «Non ho pianto, ma sono ancora vestita come ieri»

Maria Teresa Ruta, anche lei prossima alle nozze, le dodicesime, con Roberto Zappulla, ha parlato ai microfoni de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo del matrimonio di sua figlia Guenda Goria e Mirko Gancitano. L'attrice, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha detto "sì" al compagno a Mazara del Vallo, nel corso di una romantica cerimonia nella Cattedrale del Santissimo Salvatore. Caterina Balivo in collegamento con Maria Teresa Ruta ha esordito dicendo: «So che i vigili hanno dovuto portare Maria Teresa in chiesa. Tutti volevano un selfie con lei».

Le prime parole di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta per il collegamento con Caterina Balivo si è presentata con un abito elegante color arancio da sera. «Sono ancora vestita come ieri ma non ce la faccio più - ha spiegato Maria Teresa Ruta a La volta Buona -.

Io non ho pianto e mi sono divertita tantissimo perché Mazara mi ha accolta con un affetto straordinario, c'erano migliaia di persone». La donna ha confidato alla conduttrice che alla festa c'erano più di 350 invitati. Il rito è iniziato alle 16 e durato dino alle 18. «Menomale che i ragazzi hanno scelto il rito breve - ha commentato ironicamente Maria Teresa Ruta -. Durante le promesse Mirko ha detto: "Io Guenda" invece che "io Mirko". E così hanno dovuto iniziare da capo».