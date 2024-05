Onda d'Oro del Marconi, premiato l'ex studente del liceo pesarese oggi generale comandante dell'arma Teo Luzi. Presenti 2000 studenti

PESARO - Oggi 8 maggio 2024, la comunità scolastica del Liceo “G. Marconi” di Pesaro ha conferito il premio “Onda d’Oro del Marconi”, nella sua prima edizione, al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi.

I presenti

La cerimonia si è svolta all’interno dell’Istituto alla presenza dei circa 2000 alunni, dei docenti e di tutto il personale ATA, nonché dei dirigenti regionali e provinciali degli uffici scolastici. Numerose le autorità presenti, fra cui il Presidente della Regione Francesco Aquaroli, il Prefetto Emanuela Saveria Greco, il Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro Marco Perugini, ed i vertici, regionali e provinciali, di tutte le forze militari e di polizia, nonché la presidente del Tribunale di Pesaro Lorena Mussoni e la Procuratrice della Repubblica facente funzione dottoressa Maria Letizia Fucci.

L'incontro

Durante l’incontro con gli studenti il Comandante Generale ha espresso e ribadito i valori che hanno contraddistinto la sua pluridecennale carriera. L’autorevolezza del Generale, unita all’empatia, hanno saputo conquistare l’attenzione degli studenti, che hanno partecipato alla lectio magistralis con vivo interesse e attenzione, interrompendo frequentemente con applausi spontanei.

Nel rivolgersi soprattutto agli studenti, il Comandante Generale ha esortato a guardare con fiducia al futuro, non dimenticando che, a fronte di un eventuale insuccesso, c’è sempre la possibilità di rialzarsi e di proseguire con più grinta il percorso della vita.

Ex studente

Infine il Generale ha evidenziato l’importanza di tendere ad una vita felice, augurando a tutti gli studenti di poterla perseguire. Nel corso della mattinata, il Generale Luzi si è intrattenuto anche con i compagni della classe 5^A del Marconi, che lo ha visto studente nell’a.s. 1977/1978.

Il dirigente del Liceo Marconi, Luca Maria Antonio Testa, ha espresso sentimenti di profonda gratitudine per l’onore ricevuto nella visita. Al termine della mattinata, dopo aver apposto la firma sull’Albo d’Oro degli studenti illustri, il Generale ha donato al dirigente Testa il Crest del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Infine, il Comandante Generale ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro e Urbino, ed ha incontrato una rappresentanza dei militari in servizio nella provincia, ringraziandoli per il loro operato.