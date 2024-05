PESARO - La sala convegni del Baia Flaminia hotel in overbooking lunedì sera per il confronto con i quattro candidati sindaci organizzato dall’Azione Cattolica: tra il pubblico anche gli immancabili supporter con claque. Due ore di dibattito partecipato condotto agilmente dal giornalista Raffale Vitali che si è inevitabilmente trasformato in una partita 3 contro 1.

Da una parte Marco Lanzi, candidato del centrodestra, i civici Pia Perricci per Vieni Oltre e Fabrizio Oliva di Spazi Liberi, dall’altra il candidato del centrosinistra Andrea Biancani nello scivoloso ruolo di avatar dell’attuale Amministrazione comunale da cui però riuscire a smarcarsi, senza sconfessare nulla di quanto portato avanti, per intraprendere una strada autonoma.

Costante attacco alla giunta

Impresa non facile perchè l’attacco alla giunta - con tutti gli assessori che si ripresentano in toto, tranne il sindaco Matteo Ricci in corsa per l’Europa - è stato costante con fiaccante marcatura a uomo. La posta in palio è il Comune, la svolta o il cambiamento rincorso insieme a quella sensazione da “o la va o la spacca”. Concisa Perricci, pragmatico Oliva, incalzante Lanzi a stringere a cerchio Biancani sui temi preponderanti della campagna elettorale. L’ospedale di Muraglia, la viabilità, il lungomare, la movida, i parcheggi, la Capitale della Cultura, il sociale (forse il tema più nuovo e anche quello che ha conosciuto di recente i toni più aspri), i rifiuti (dalla discarica agli aumenti della Tari), il turismo (tema monstre e onnicomprensivo), la bandiera blu persa a Levante, gli impianti e il loro utilizzo (a cominciare dal tribolato auditorium Scavolini) sono state le questioni preponderanti che hanno tratteggiato una Pesaro amministrativamente bocciata su tutti i fronti dal tridente Lanzi-Perricci-Oliva e che, a un certo punto, ha fatto sbottare, forse anche in uno sfogo liberatorio, Biancani: «Mi state parlando di un’altra città». Pescando qua e là. Il nuovo ospedale a Muraglia? Nessuno lo voleva, colpa di Ricci che si è imposto, molto meglio Case Bruciate tenuto conto che i progetti di verticalizzazione dei reparti, come è il caso di Pesaro, sono da tempo abbandonati. Marche Multiservizi? Il caso Riceci è uno spartiacque di una governance che dovrà essere ridiscussa. Il turismo? Tante promesse e poca concretezza. Meglio allora affrontare la Pesaro che verrà e la visione del futuro dallo scranno del palazzo municipale.

Cosa farai nei primi 100 giorni?

Le risposte sui primi 100 giorni (o sul primo atto) da sindaco sono state più diversificate e personali. In rigoroso ordine alfabetico: «Punterò su Pesaro 2024 per affrontare al meglio la seconda parte della Capitale italiana della cultura - ha annunciato Biacani - dialogherò con la Regione per seguire il percorso del nuovo ospedale e soprattutto la questione dei 100 posti letto dei servizi della salute mentale da trasferire». «Mi impegnerò nel mettere le persone giuste al posto giusto attorniandomi di gente competente - ha spiegato Lanzi - e seguirò da subito i problemi legati ai servizi sociali e all’ambito territoriale». «Voglio aprire gli uffici comunali al pubblico non dico no-stop ma quasi - ha detto Perricci - perchè non è pensabile che ci siano anziani impossibilitati a fare pratiche in quanto non sanno usare lo Spid. E regalerò la Biosfera da 700mila euro a Ricci, ma come sfera della buona notte». Infine Oliva: «Manutenzioni, manutenzioni, manutenzioni. C’è da mettere a posto di tutto».