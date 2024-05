PESARO Riduzione dei tempi di erogazione della radioterapia, diminuzione del numero di sedute, controllo della malattia, minori effetti collaterali per il paziente. Il nuovo acceleratore lineare presentato ieri mattina a Radioterapia è il primo installato nelle Marche grazie ai fondi Pnrr per un investimento di circa 2.800.000 euro.

«E’ entrato in funzione a gennaio, ha già trattato più di 110 pazienti erogando oltre 1500 sedute di radioterapia – aggiunge il dg dell’Ast Alberto Carelli - dopo la risonanza e il mammografo anche l’acceleratore è il primo installato in Regione grazie al Pnrr. Questa tecnologia permette di erogare in maniera precisa alte dosi di radiazioni sul bersaglio tumorale, risparmiando quanto più possibile i tessuti sani limitrofi».

Il nuovo Linac Versa Hd, oltre a ridurre i tempi di erogazione per singola seduta, permette di aumentare l’utilizzo di schemi ipofrazionati impattando direttamente sul numero di sedute a cui il paziente deve sottoporsi. Diminuire il numero di sedute potrà permettere di aumentare il numero di pazienti radiotrattati andando ad agire sulle liste d’attesa oncologiche. L’apparecchio è dotato di un collimatore multilamellare a 160 lamelle (Agility) che consente una migliore conformazione del fascio di radiazioni ed ha una velocità di trattamento molto elevata grazie proprio alle lamelle Agility che erogano le dosi necessarie in un terzo del tempo.

«L’acceleratore è dotato di una Cone Beam CT – aggiunge Monica Bono direttore del Dipartimento di Neuroscienze - apparecchiatura in grado di acquisire immagini Tac che consentono il preciso riposizionamento del paziente prima di ogni trattamento e che correggere automaticamente gli spostamenti del paziente». Nel caso, invece, di tumori di dimensioni ridotte, viene utilizzata la Radioterapia Stereotassica Sbrt(Stereotactic Body Radiation Therapy), che prevede l’utilizzo di alte dosi di radiazioni indirizzate sul volume tumorale di piccole dimensioni con una precisione millimetrica (stereotassica), risparmiando il più possibile gli organi sani circostanti e riducendo gli effetti collaterali. «Il trattamento con la radioterapia stereotassica – afferma Claudio Blasi, direttore della Radioterapia - prevede un numero limitato di sedute rispetto alla radioterapia convenzionale».