Paura questa notte poco dopo le 4.15 in piazza Garibaldi a Porto Sant'Elpidio per una violenta lite fra giovani nordafricani terminata con un bilancio di 4 feriti, di cui uno gravissimo. I giovani si sono presi a coltellate . Fermato anche uno dei protagonisti dell'episodio, le indagini sono in corso da parte della polizia.