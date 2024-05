PETRIANO Schiacciato da un carrello trasportatore mentre si occupava della manutenzione del macchinario, così è morto un operaio della Fab group di Gallo di Petriano, che produce componenti per mobili. L’ennesima vittima sul lavoro è Simone Mezzolani, 33 anni di Morciola, padre di due bambini. La tragedia si è consumata alle 22 di lunedì, alla fine del turno pomeridiano, poco prima che il giovane rientrasse a casa.

Secondo la prima ricostruzione, ma c’è massimo riserbo sulle indagini da parte della polizia giudiziaria, l’operaio era all’interno di un’area di azione della macchina, verosimilmente per fare manutenzione. Nonostante avesse pigiato il pulsante per interrompere l’attività, è stato schiacciato dal carrello scorrevole per un contraccolpo improvviso del macchinario. Tempestivo l’allarme dei suoi compagni di turno. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma per il 33enne non c’è stato nulla da fare: è morto all'istante. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche i carabinieri della stazione di Urbino e il personale del servizio prevenzione dell’Ast per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente.

Sono stati avviati gli accertamenti per verificare se il giovane operaio fosse stato messo nelle condizioni di lavorare in sicurezza e se e come l’incidente si sarebbe potuto evitare. La procura della Repubblica di Urbino ha aperto un fascicolo: l’ipotesi di reato è omicidio colposo.



Le verifiche nell’unità 8

Nel pomeriggio di ieri erano in corso le verifiche tecniche su tutta l’apparecchiatura che si trova nell’unità 8 dello stabilimento della Fab, luogo della tragedia posto sotto sequestro. Dalla prima ispezione della salma, avvenuta nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino, sembrerebbe che la morte dell’operaio sia stata provocata dallo schiacciamento del torace ma sarà l’autopsia ad accertarne la causa. La tragedia è stata uno choc per tutto il personale del mobilificio Fab, nota e dinamica industria di Gallo Petriano fondata 50 anni fa, di proprietà della famiglia Sperandio, che conta circa 400 dipendenti e opera nel settore della grande distribuzione anche per clienti come Ikea e Leroy Merlin.



Simone Mezzolani era molto conosciuto nella sua Morciola, è descritto come una persona sempre gioviale ed affettuosa con tutti. Figlio del cotitolare dell’autocarrozzeria Mezzolani & Galli del paese, lo piangono quanti lo hanno frequentato e apprezzato. Una tragedia amplificata per la sua famiglia: la compagna Chiara e i suoi due bambini.



«Oggi per Gallo di Petriano è un giorno drammatico – ha detto il sindaco Davide Fabbrizioli -. L’incidente sul lavoro è accaduto in un capannone di una ditta che ha investito tantissimo sulla sicurezza del lavoro. L’amministrazione comunale e la nostra comunità si stringono intorno alla famiglia dell’operaio deceduto, a cui esprimiamo il nostro profondo cordoglio».