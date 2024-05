VALLEFOGLIA Si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Annunziata di Morciola i funerali di Simone Mezzolani (foto), il 33enne morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando all’interno della Fab di Gallo Petriano. Sul corpo di Simone non è stata disposta l’autopsia dal pm, poichè l’esame autoptico ha stabilito che la causa del decesso è un trauma da schiacciamento da organo in movimento.

«Gli accertamenti sulla macchina – ha rimarcato il personale del Servizio Prevenzione dell’Ast che sta ricostruendo la dinamica e le cause dell’incidente - sono in corso ma necessitano di tempo in quanto verosimilmente verranno nominati anche consulenti tecnici». Proseguono le indagini dei carabinieri di Urbino perché i punti ancora da chiarire sono molti. Soprattutto perché la macchina sulla quale Simone procedeva alla manutenzione dopo averla disattivata, ha ripreso a funzionare sorprendendo il ragazzo travolto dal rullo compressore? Dovranno risponderne i costruttori del rullo, un’azienda di Verona? Intanto il macchinario è stato sequestrato.

Lo choc per la morte del giovane padre non si spegne: «Simone era innamorato della sua famiglia, la compagna Chiara e i loro due bambini, sempre sorridente e solare» raccontano gli amici. Viveva all’Apsella, poco lontano da Morciola e Bottega dove il padre è cotitolare di un autocarrozzeria molto conosciuta. Commossi e increduli i clienti del bar di Morciola dove talvolta si incontravano con Simone per un caffè. «Era – raccontano – il classico ragazzo lavoratore, gentile, senza grilli per la testa». «Momenti molto tristi per Vallefoglia – ha dichiarato il sindaco Palmiro Ucchielli – profondo dolore per la tragica morte di Simone. Il mio pensiero, in questo momento, va ai familiari che conosco molto bene a cui esprimo, a nome di tutti, il nostro sentito cordoglio e la nostra vicinanza. Un’intera comunità, è in lutto.