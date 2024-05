PESARO - L’ipotesi di un nuovo supermercato a Pantano accende il dibattito politico: prendono posizione i candidati sindaci Andrea Biancani (centrosinistra) e Marco Lanzi (centrodestra). Dopo un primissimo incontro con la proprietà dell’intero comparto fra via Pantano-via Trometta e via Lanza, dal candidato Biancani arrivano le prime rassicurazioni.

«Se diventerò sindaco – entra nel merito - la nuova Amministrazione non approverà il progetto di trasformazione dell’area esistente per realizzare l’ennesimo supermercato. Residenti e cittadini possono stare tranquilli. Sono reduce da un incontro con i privati proprietari del terreno e il tecnico che sta seguendo la proposta di variante urbanistica al Prg – prosegue Biancani – e ho esposto loro alcune perplessità. Anzitutto a mio avviso su quell’area, come già previsto dal Prg, la cosa più sensata è proseguire con residenziale e altre piccole attività commerciali e servizi di vicinato. La nuova Amministrazione dovrà valutare meglio ogni proposta che arriva dai privati, soprattutto per aree della città da recuperare, dove ci sono fabbriche artigianali ed edifici dismessi, proprio come quella zona del quartiere Pantano, che ricordiamo negli anni è passata da una vocazione produttiva-artigianale a residenziale. L’idea di un nuovo supermercato in quella zona non mi convince. L’impatto viario fra quel crocevia sarebbe importante, e consideriamo la vicinanza di altri supermercato».

«Sono preoccupazioni condivisibili - argomenta Lanzi - Avvallare infatti la costruzione di un supermercato in quell’area è contrario non solo al buon senso ma dimostra come l’attuale servizio Urbanistica dell’Amministrazione uscente abbia portato avanti una politica per così dire “schizofrenica”. La visione che ho delle aree e dei quartieri è diversa per riportare a Pesaro l’idea di una città giardino e restituire decoro ai quartieri. Nessuna scelta sarà calata dall’alto e non vogliamo che si ripeta un altro caso Soria-Largo Tre Martiri». Alessandro Di Domenico, candidato per il centrodestra in consiglio comunale è «più che d’accordo con le motivazioni della petizione. Il tema vero è la rinascita di quello spazio fra le abitazioni, e anche senza supermercato quell’area va bonificata dai vecchi capannoni e va trovata una destinazione». Critico anche il consigliere uscente Daniele Malandrino ricandidato con Fratelli D’Itali: «Stop ai nuovi market, sì a centri commerciali naturali per tutelare il piccolo commercio». Critiche bipartisan e trasversali. «Negli ultimi anni se ne sono aperti anche troppi» conclude Luigi Tagliolini ambientalista e in lista con Alleanza Verdi Sinistra.