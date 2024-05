ANCONA Il mondo biancorosso è in lacrime per la morte di Graziano Cappella, per tutti “Grazià”, grande ultrà dell’Ancona e conosciutissimo in curva Nord, ai tempi d’oro. Aveva 46 anni, da tempo lottava contro una malattia spietata.

Le lacrime

Si è spento ieri pomeriggio e la notizia ha subito fatto il giro dei social, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano bene. Graziano lavorava in una ditta che si occupava della manutenzione dei distributori di carburante. Anconetano verace, amava la sua città e la squadra biancorossa, che ha sempre seguito fin da giovanissimo, avvicinandosi presto al mondo degli ultras. Scoperta la malattia, si è sottoposto a tutte le cure necessarie e sembrava essersi ripreso: di recente, però, le sue condizioni sono drasticamente peggiorate, fino al decesso avvenuto ieri. I funerali non sono stati ancora fissati.