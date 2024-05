PESARO Riorganizzazione, trasferimenti e ricerca di nuove strutture sanitarie. Siamo nel pieno delle grandi manovre in vista della partenza del cantiere il nuovo ospedale di Muraglia. Ieri il sopralluogo del dg dell’Ast Alberto Carelli e dell’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini al terzo piano della palazzina F del San Salvatore, che presto ospiterà il reparto di Malattie Infettive con i 14 posti letto. I lavori per il trasferimento dalla struttura, ora nel presidio di Muraglia, sono ultimati e si può procedere con il trasloco.

«Questa operazione – spiega il dg Carelli – permetterà di liberare il posto nella palazzina Solazzi di Muraglia e procedere all’adeguamento strutturale di quest’ultima che consentirà di trasferire l'Oncologia e completare così il polo oncoematologico nella palazzina Solazzi, dove già sono presenti Radioterapia e Medicina nucleare». Il trasferimento dell’oncologia sarà previsto per l’estate. Attività propedeutiche alla costruzione del nuovo ospedale di Muraglia, la deadline è il 30 settembre. «Un lavoro molto complesso – continua - che vede coinvolte tantissime strutture. Per questo voglio ringraziare tutte le unità operative che stanno lavorando instancabilmente per permettere di ridurre al minimo i disagi ai pazienti e mantenere alta la qualità dei servizi. Un’operazione a cui ho voluto dare un forte impulso già dai primi giorni del mio insediamento e che presto ci permetterà di sistemare e dare risposte ai diversi soggetti coinvolti in questa complessa fase».

Fase che potremmo definire 1. La fase 2 riguarda invece il trasferimento di tutti gli altri servizi presenti a Muraglia legati alla Cittadella della Salute Mentale. «Abbiamo già predisposto due bandi – entra nel merito Carelli – luno per la residenza riabilitativa Tomasello, rsa e casa protetta da convenzionare all’esterno, mentre l’altro bando riguarda locali in locazione gestiti da Ast, a vi abbiamo inserito nuovamente la casa protetta, poi il Centro salute mentale, il servizio per i Disturbi alimentari e la formazione. Tutti nel Comune di Pesaro. Gli avvisi dei bandi usciranno sul portale web di Ast e Regione Marche domani e ci sono 30 giorni di tempo per far pervenire le proprie offerte. Nel frattempo prosegue anche il lavoro della Direzione generale per cercare altri immobili sondando la disponibilità di enti pubblici. Infine per quanto riguarda il centro diurno Gabbiano da trasferire abbiamo incontrato le famiglie per una soluzione nel centro storico, forse a poca distanza da via Belvedere, dove il centro ha ora ha sede».