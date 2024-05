PESARO Si dice sinceramente stupito dalle tensioni suscitate dal progetto di realizzare un supermercato Eurospin a Pantano, che coinvolgerebbe le vie Carrara, Ceccarelli, Pantano e Trometta. «Questa è un’area vecchia di 50 anni - spiega Roberto Rossi, tra i proprietari degli spazi in questione - non è mai stata a destinazione residenziale ma commerciale e artigianale, basta vedere quali sono le attività che ci insistono».

Il pregresso

Quanto alle abitazioni Rossi aggiunge: «Esclusa via Trometta che è sostanzialmente una strada di scorrimento va precisato che le case edificate in via Carrara risalgono agli anni Novanta quando era noto a tutti che si affacciavano su una zona industriale. Quell’area che oggi necessita di essere riqualificata, perché l’abbandono e l’incuria non credo possano valorizzare gli immobili stessi». E numeri alla mano Rossi fa il quadro della situazione: «Parliamo di un’area di 8.722 metri quadrati, 4.090 dei quali sono attualmente occupati dai capannoni. Il progetto di quello che definirei un negozio specializzato di grandi dimensioni, prevede l’abbattimento dei 4.090 mq di capannoni, con la ricostruzione di un edificio di 1.995 che riduce il carico urbano del 50% esattamente come l’altezza del manufatto rispetto ai capannoni».

La realizzazione del progetto Eurospin prevede ovviamente anche opere accessorie e viarie che Rossi ritiene importanti. «Innanzitutto un parcheggio privato ma a uso pubblico di 2.445 mq con lo spazio restante (circa 4.400 mq) destinato a opere di arredo urbano (sostanzialmente alberature), a giochi per bambini e all’ampliamento di incroci viari per agevolare la circolazione. A fronte di questi dati inconfutabili e verificabili credo sia comprensibile il mio sconcerto per le argomentazioni del comitato che si è formato per contrastare il progetto».

L’alternativa

Infatti qualche giorno fa è stata protocollata in Comune una petizione firmata da 142 residenti di quella zona di Pantano per chiedere lo stop al progetto del nuovo supermercato. «Parlo a nome mio e non di tutti i proprietari però, mi sento di aggiungere - spiega Rossi - che noi potremmo affittare i nostri spazi ad aziende artigianali o a corrieri per cui il problema traffico rimarrebbe lo stesso se non aggravato, vista la presenza di un numero maggiore di operatori economici. Quanto alle pensiline su via Carrara voglio evidenziare che esistono già e c'erano prima della costruzione delle abitazioni».

Il rischio

Roberto Rossi è poco fiducioso anche in relazione alle ipotesi alternative: «Non esiste alcun progetto (di cui siamo a conoscenza noi proprietari) che preveda costruzioni residenziali, tanto meno investitori interessati a tale soluzione. Il mercato è quello che è e non mi sembra ci sia nessuna corsa ad affittare e se comunque nascessero nuove attività commerciali i problemi di viabilità sarebbero ancora più forti. Questo significa che l'area, salvo scelte diverse da parte dei proprietari, potrebbe rimanere nello stato attuale per anni, trasformandosi in zona degradata che non porterebbe giovamento a nessuno». Rossi precisa poi che non intende porsi in modo polemico con il comitato, che è disponibile al confronto sui dati reali e concreti: «Molti mi conoscono e sanno bene dove rintracciarmi».

Chi ci guadagna

Eppure i residenti hanno l’impressione è che dall’operazione a guadagnarci sareste solo voi. «Se non è sufficiente dire che lo spazio coperto sarà dimezzato, che la zona sarà riqualificata anche dal punto dell’arredo urbano aggiungo gli oneri che spettano al Comune e i 30 posti di lavoro che Eurospin ha assicurato».

Nel frattempo sulla vicenda è piombata la campagna elettorale: da Andrea Biancani (centrosinistra) come da Marco Lanzi (centrodestra) sono arrivare rassicurazioni ai cittadini: «Il supermercato non si farà».