PESARO Si apre uno spiraglio a quasi cinque anni dai primi annunci per la riqualificazione e valorizzazione di Galleria Roma. La palla sarà tutta in capo alla nuova squadra di giunta, ma intanto, a ridosso del voto, l’Amministrazione uscente affida l’incarico esterno per elaborare il progetto esecutivo di sistemazione e miglioramento. Se n’era parlato fin dal 2020 poi il Covid ha bloccato tutto. Nel 2022 gli assessori Riccardo Pozzi (Lavori Pubblici) e Francesca Frenquellucci (Commercio) avevano assicurato un’operazione di restyling, che poi si è arenata per un iter complesso e l’esigenza di indagini nel sottosuolo, commissionate dagli amministratori condominiali della galleria per verificare l’esatta tenuta della struttura e dei garage sottostanti.

APPROFONDIMENTI L'INAUGURAZIONE Circolo tennis, riapre il ristorante. Un Match Point per Pietralacroce, debutto dopo 4 anni di attesa

La determina

La riqualificazione delle Galleria, così è scritto nell’ultima determina di spesa del Comune dello scorso 27 maggio, prevede un investimento di 300mila euro che rientra nel piano triennale delle opere 2024-2026, e per finanziarlo servono risorse che provengono dalla vendita del patrimonio immobiliare pubblico. Prima di arrivare a questa fase è stato necessario mettere d’accordo gli amministratori condominiali proprietari del suolo e l’Amministrazione comunale, perché come per via San Francesco o piazza Redi, si tratta di un’area privata ad uso pubblico.

Nel pacchetto degli interventi via il vetusto linoleum (così come è accaduto per via San Francesco) ed è prevista anche l’eliminazione di dossi, gradini e avvallamenti che per l’accesso a negozi o per il passeggio, costituiscono delle barriere architettoniche. Saranno gli architetti in raggruppamento temporaneo d’imprese Barbara Balassone e Gianluca Mazzari a curare ed elaborare il progetto di riqualificazione e fattibilità tecnica. Comune e condomini hanno dunque raggiunto la quadra per un progetto condiviso che dopo l’impegno dei privati per il rifacimento della copertura e dei solai, ora si completa con la posa di nuova pavimentazione, nuovi arredi e illuminazione.Il progetto finale dovrà però prevedere un materiale più malleabile, diverso dalla pavimentazione che già c’è su via San Francesco o in via Passeri, tale da non compromettere per il suo peso, la tenuta dei garage al di sotto.