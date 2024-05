Paura in centro ad Ascoli, furgone in fiamme a fianco dei cantieri per la Ricostruzione

ASCOLI - Paura per un incendio scoppiato poco fa nel centro di Ascoli. A fuoco un furgone in via delle Torri nei pressi di due cantieri post terremoto: Sant'Agostino e Palazzo Saladini Pilastri. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco.