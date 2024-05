APECCHIO - È morto sul lavoro stroncato da un infarto. Un vero colpo al cuore per la comunità tanto legata a Giullo. Giorgio Bernardini 53 anni è morto a Canavaccio in zona Imab, mentre era intento alla riparazione di una centralina di gas, lui tecnico del Gruppo Hera. È stato e notato accasciato a terra da un autista di un corriere di pacchi, che è subito accorso, dando nello stesso tempo l’allarme.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Papà di 33 anni schiacciato da un macchinario: Simone Mezzolani lavorava alla Fab di Gallo di Petriano. Lascia due bimbi

L’intervento rapidissimo del 118, purtroppo nonostante il prolungato massaggio cardiaco, non ha salvato la vita del tecnico. Una notizia tremenda per la famiglia, per la madre Liliana inconsolabile, per i tantissimi amici. Giorgio era diventato dipendente del Gruppo Hera una ventina di anni fa, seguendo le orme di suo padre Mauro deceduto due anni fa. Sposato con Romina viveva al confine con l’Umbria insieme alla loro figlia Valentina, diciannovenne, legatissima al padre. Era allegro e gioviale, amava la compagnia insomma e anche dietro ai fornelli ci sapeva fare. Memorabili rimangono le cene fatte nel centro storico in casa di un amico di Roma, Andrea, con il quale era più che connesso, ma lo piangono anche varie associazioni, perché Giorgio era sempre presente e pronto a dare una man. Il suo sorriso, il suo modo di essere semplice, le sue battute con una voce che non aveva bisogno di microfoni aleggeranno sempre nel ricordo di tutti gli apecchiesi. Il corpo è stato composto all’obitorio di Fano. Il magistrato ha richiesto l’autopsia.«Esprimiamo a nome del cda di Mms dei dipendenti e di tutto il Gruppo Hera - scrivono il presidente e l’ad di Mms Andrea Pierotti e Mauro Tivoroli - il più profondo cordoglio ai famigliari ed agli amici del nostro collega deceduto. Tutti noi conoscevamo la dedizione e la professionalità con cui ogni giorno portava avanti il proprio lavoro, per cui gli saremo sempre grati. In questo momento di enorme dolore ci stringiamo alla famiglia».