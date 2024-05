PESARO - Era finita negli Usa, dopo essere stata trafugata, a Pesaro, nel 1978. È una preziosa moneta in argento, un contorniato dell’imperatore Traiano, rubata dal Museo Archeologico Oliveriano. È stata individuata dal Comando TPC in una casa d’aste di Lancaster, a Philadelphia.

«Sono costernato di dover denunciare quanto nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 1978 è accaduto ai danni di una delle più nobili e gloriose istituzioni culturali delle Marche ad opera di ignoti» scriveva concitato l’allora direttore dell’Ente Olivieri Antonio Brancati, all’indomani di uno dei furti più ingenti mai subiti dalla Biblioteca e Musei Oliveriani.

Il colpo

Nell’arco di una notte, infatti, una banda di malviventi si era fatta beffe dell’avanguardistico sistema d’allarme ad ultrasuoni appena installato a protezione di Biblioteca e Museo, riuscendo a svaligiare indisturbata la terza sala del Museo Archeologico. Oltre cento monete greche, italiche e romane trovate Annibale degli Abbati Olivieri, il mecenate fondatore dell’istituzione, nel lucus pisaurensis, avori dal valore inestimabile, persino un anello d’oro con perle di epoca barbarica: i ladri, come riporta anche la stampa di allora, dopo esseri riusciti a rimanere all’interno dell’edificio dopo l’orario di chiusura nonostante i rigorosi controlli, avevano segato le sbarre di una finestrella al piano terra di Palazzo Almerici che dava sul cortile interno.

In questo modo si erano introdotti nel Museo, avevano forzato il monetiere compiendo «il furto più grave mai subito dall’Istituzione nel corso della sua plurisecolare storia», scrive ancora Brancati. Parte della refurtiva fu recuperata e fece ritorno a Palazzo Almerici nell’ottobre dell’anno stesso, grazie all’allora addetto culturale italiano a New York, Marco Miele, che individuò avori e parte delle monete a Sotheby House, evitandone la vendita; ma è stato necessario attendere quasi mezzo secolo per veder tornare in Italia, assieme centinaia di altre opere dal valore inestimabile, un contornato in argento raffigurante l’imperatore Traiano del II secolo d.C. La moneta è stata individuata dal Comando Carabinieri TPC in una casa d’aste di Lancaster (Philadelphia, Usa) durante l’operazione “Symes”, condotta in stretta sinergia con la Direzione Generale Abap e il supporto dell’Avvocatura di Stato dal 2007.

La gratitudine

«Una bella notizia per Pesaro 2024, che ci riporta all’atmosfera di gioia vissuta dopo il ritrovamento dell’Ercolino, nel 2014» commenta la direttrice dell’Ente Olivieri Brunella Paolini ringraziamo il Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, per la solerzia dimostrata e per il prezioso risultato raggiunto».