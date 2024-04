Ferragni sempre più sola, il manager Fabio Maria Damato verso l'addio. «Tirato dentro al divorzio, Chiara dovrà pagare la liquidazione»

Chiara Ferragni sempre più sola. Oltre al marito e alle aziende in fuga, l'influencer più famosa d'Italia potrebbe presto essere costretta a cercare un nuovo manager per le sue aziende. Fabio Maria Damato, lo storico collaboratore e amico della bionda più famosa dei social, sarebbe infatti avviato verso la porta d'uscita dell'universo Ferragni. Secondo quanto riporta Il Messaggero, il sodalizio tra i due «si sarebbe allentato e potrebbe comportare il pagamento di una liquidazione».

Il perché dell'addio

Damato, indagato come Ferragni per il caso Balocco, sarebbe stato anche tirato dentro alle questioni private tra Chiara e l'ex marito Fedez e sarebbe diventato uno dei motivi dei tanti litigi che hanno portato al divorzio.

Lui, dal canto suo, non ha mai commentato ma sarebbe vicino all'addio dopo anni di collaborazione. I soldi che dovrà versare Ferragni a Damato si vanno ad aggiungere "all'emorragia" economica che le sue aziende stanno vivendo.

Chi è Fabio Maria Damato

Chiara Ferragni lo ha sempre definito «il suo braccio destro e sinistro». Damato, infatti, si occupa degli impegni di Ferragni, gestisce alcune delle campagne pubblicitarie più importanti e i contatti con le principali aziende partner. Lavorano insieme da diversi anni: lui ha studiato alla Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. Poi ha cominciato la sua carriera professionale, inizialmente nel mondo del giornalismo (ha collaborato come fashion editor per Class Editor e poi per il Corriere della Sera), scrivendo di moda anche per Amica e MF Fashion. La svolta nel 2017, quando comincia a lavorare per The Blonde Salad, l'azienda di Chiara Ferragni. Attualmente è general manager sia per TBS che per Chiara Ferragni Collection.

Non solo lavoro, però. Tra Chiara Ferragni e Fabio Maria Damato c'è un rapporto che va oltre quello professionale. Lei ha sempre nutrito grande fiducia nei confronti del suo più stretto collaboratore, che con il tempo è diventato anche un amico. Era al matrimonio di Fedez e Ferragni, ha organizzato il baby shower di Vittoria, la seconda figlia della coppia.