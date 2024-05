Melissa Satta e Carlo Beretta, notte a Forte dei Marmi e fuga dai paparazzi: nuovo amore dopo gli addii a Berrettini e De Lellis

Prima il weekend con amici a Madrid. Ora un notte a Forte dei Marmi da soli. Dopo due indizi manca ancora la prova ma tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sta nascendo qualcosa, un nuovo amore dopo tante, reciproche, delusioni.

Un amore da tenere ancora nascosto. Almeno ci hanno provato. Ma il paparazzo di Chi ha visto tutto, ha immortalato i due uscire in macchina dalla villa di lui dopo aver trascorso la notte insieme. Una notte chiusi in casa. La paparazzata del settimanale diretto da Alfonso Signorini mostra le foto della loro fuga da una delle residenze al mare di famiglia di Carlo. All'uscita del cancello alla vita dei fotografi Melissa prova a nascondersi ma è troppo tardi. L'unica cosa che rimane da fare è fuggire ad alta velocità, direzione autostrada verso Milano...

Gli ex famosi

Ma perché Melissa si nasconde? Carlo è single, si è lasciato da poco con Giulia De Lellis dopo quattro anni insieme.

E lei è stata lasciata da Matteo Berettini non senza qualche strascico polemico sui social. Entrambi gli ex sono andati avanti. Proprio come stanno facendo loro. Giulia si fa vedere insieme a Giano Del Bufalo, fratello dell'attrice Diana, mentre Matteo si sta facendo consolare, secondo Chi, da Federica Lelli, ex di Ultimo.

Quando diventerà pubblico il loro amore? Probabilmente presto ma per le presentazioni in famiglia forse è presto. Secondo Chi, che usa il condizionale, a far finire la storia tra Carlo e Giulia sarebbero state le "fastidiose intromissioni della famiglia e i veti posti alle scelte di cuore del ricchissimo e ambito rampollo".