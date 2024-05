Fedez e la misteriosa bionda al party di Capo Plaza: «Sono tornati a casa insieme». Chi è lei

Fedez e la sua passione per le bionde. Il rapper da Rozzano è tornato single già da qualche mese e si sta godendo la leggerezza ritrovata dopo un periodo molto difficile. Il matrimonio con Chiara Ferragni è naufragato dopo tre anni pieni di complicazioni e liti, come ha confessato lui stesso nell'intervista a Belve da Francesca Fagnani, e ora Fedez è pronto a ripartire da se stesso, dai suoi amici, dalla sua musica e dai suoi figli, Leone e Vittoria, ma anche dal divertimento e dalle feste nei locali di Milano.

Il rapper è stato invitato al release party del nuovo album di Capo Plaza ed era in dolce compagnia.

Fedez, la misteriosa bionda

Fedez è tornato single e si sta divertendo con i suoi amici.

Il rapper è stato invitato recentemente al release party de nuovo album di Capo Plaza, "Ferite", dove è stato ripreso in compagnia di una misteriosa bionda con cui, secondo alcune voci diffuse sul web, sembrerebbe essere trornato a casa.

Il video su TikTok mostra, infatti, Fedez mentre chiacchiera insieme ad una ragazza bionda, di spalle. Tra i due sembra esserci complicità e chimica, ma per adesso l'identità della ragazza non è stata ancora svelata e il rapper non ha confermato nè smentito il flirt.