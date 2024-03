Fermo, inaugurato il maxi ponte davanti a Castelli e Acquaroli: «Opera fondamentale per tutta la regione»

FERMO Grande festa oggi per il taglio del nastro del nuovo ponte ciclopedonale alla foce dell'Ete Vivo che collega il lungomare sud di Porto San Giorgio con Marina Palmense a Fermo. Una cerimonia​ che mette quindi insieme due Comuni in passato divisi su vari argomenti, tanto da far parlare di giorna storica. A nord ci sono 965 metri di pista ciclabile, a sud altri 420 metri e nel mezzo il suggestivo ponte a campata unica che di notte, con la sua illuminazione, appare davveroi suggestivo. Alla cerimonia, fra gli altri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e i sindaci di Fermo e Porto San Giorgio, Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini, con la benedizione dell’arcivescovo Rocco Pennacchio. Durante la cerimonia anche la musica delle Junior Band di entrambe le città.