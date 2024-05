Roulotte in fiamme dentro il garage: momenti di terrore, inquilini in fuga VIDEO e FOTO

ANCONA - Momenti di terrore quelli vissuti nella tarda mattinata di oggi per l'incendio di una roulotte all'interno di un garage in zona Palombare, in via Pezzotti con la colonna di fumo visibile in tutta la città.

Le fiamme sono velocemente arrivate a lambire le abitazioni che si trovano ai piani di sopra. Gli inquilini residenti del palazzo, assediato dalle lingue di fuoco, sono scappati e si sono precipitati in strada. Non si registrano per fortuna feriti o intossicati. Sul posto al lavoro tre mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri.