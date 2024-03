Gabicce, lo fermano in auto e trovano cocaina e marijuana nel pacchetto delle gomme da masticare: in casa aveva altra droga e contanti. Arrestato 18enne

GABICCE - Cocaina e marijuana nel pacchetto delle gomme da masticare. Grammi complessivi: 14. I carabinieri della Stazione di Misano Adriatico e della Sezione Operativa della Compagnia di Riccione hanno arrestato un 18enne dell’Est dell’Europa, domiciliato a Gabicce Mare, per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'hanno fermato in auto, a noleggio, lungo via San Giovanni in Marignano.

Arrestato

La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta, nell'armadio della camera da letto, di 3.700 euro in contanti, un bilancino di precisione e circa 80 grammi di cocaina (in parte già confezionata). Per questo è stato arrestato e trasferito al carcere di Pesaro su disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente. Oltre alla convalida dell'arresto il giudice ha applicato un'ulteriore misura cautelare per la presunta attività criminale.