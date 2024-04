CARTOCETO La cocaina sotto il sedile dell’auto, arrestati due 20enni albanesi. Alle 17,45 di sabato scorso due operai nel settore edile sono stati fermati dai carabinieri per un controllo in via della Liberazione a Lucrezia di Cartoceto.

I carabinieri avevano acceso un faro sui due giovani, sospettati di condurre un’attività di spaccio. Una volta fermati sono stati fatti scendere dall’auto e uno dei carabinieri si è abbassato e ha scoperto che sotto il sedile c’era un pacchetto di cellophane rivestito con una pellicola bianca. All’interno c’era cocaina, circa 150 grammi. Probabilmente stavano tornado dopo l'approvvigionamento. La perquisizione è proseguita a casa dei due dove i militari non hanno trovato altro stupefacente, ma un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Sono stati trovati anche 300 euro ma non essendo certa la provenienza illecita dovuta allo spaccio, non sono stati sequestrati, come impone una recente norma della Cassazione. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portati davanti al giudice ieri mattina per l’udienza di convalida.

Non hanno risposto



Assistiti dagli avvocati Francesco Coli e Federica Vichi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero ha chiesto la misura della custodia cautelare in carcere, ma il giudice ha convalidato l’arresto e deciso per gli arresti domiciliari. I legali hanno chiesto i termini a difesa per valutare eventuali pene alternative e riparatorie.