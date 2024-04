FALCONARA Alla vista dei carabinieri ha nascosto le dosi di cocaina in una scarpa e in un astuccio per gli occhiali che custodiva nel suo furgone e sotto lo zerbino che aveva in casa, ma i militari hanno scovato la droga e lo hanno tratto in arresto. Un 55enne falconarese, disoccupato, è stato così arrestato dai carabinieri della Tenenza locale coordinati dal tenente Giuseppe Esposito nella serata di sabato mentre i militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Ancona.

La prevenzione



I controlli si stanno susseguendo frequentemente sul territorio comunale e vedono impegnati un numero consistente di uomini e mezzi che presidiano l'area della stazione ferroviaria, il centro urbano, Villanova e il litorale. L’obiettivo è prevenire e reprimere eventuali violazione di legge e, in modo particolare, quelle riguardanti lo spaccio e l'assunzione di droghe. Nella serata di sabato, i carabinieri della Tenenza di Falconara hanno tratto in arresto il 55enne, che in casa aveva anche 4.400 euro in contanti, per detenzione ai fini di spaccio.



I militari hanno fermato l’uomo, hanno perquisito la sua automobile e successivamente la sua abitazione anche avvalendosi dei cani dell'unità cinofila della compagnia di pronto impiego della Guardia di Finanza di Ancona. Così i militari hanno trovato l'uomo in possesso di 4 dosi di cocaina, nascoste all'interno di una scarpa e di una custodia per occhiali presenti nel furgone e sotto lo zerbino della sua abitazione.

Una volta scoperto, il 55enne ha tentato la fuga dalla sua casa, chiudendo la porta secondaria con lo scopo di evitare di essere trattenuto ma i militari sono prontamente intervenuti ed hanno rinvenuto e sequestrato anche del materiale per il taglio della sostanza, il confezionamento e la pesatura delle dosi e 4400 euro di contanti, nascosti all'interno di diverse giacche che l'uomo aveva nella sua stanza. Il giudice ieri ha convalidato l’arresto dell’uomo che è stato rimesso in libertà ma ha l’obbligo di presentarsi ogni venerdì, sabato e domenica presso la tenenza dei carabinieri di Falconara.