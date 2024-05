ANCONA Anche il Comune di Ancona è stato invitato, il 14 maggio, alla presentazione delle Bandiere Blu 2024. Portonovo e Marina Dorica riceveranno anche quest’anno l’ambito vessillo di sostenibilità ambientale: nel primo caso per le località balneari, nel secondo per gli approdi turistici. Manca solo l’ufficialità, ma la chiamata della Fee va in questo senso.

APPROFONDIMENTI L'ACCOGLIENZA Invasione di visitatori a Urbino per i ponti festivi, l'assessore Cioppi: «Non bastavano le guide turistiche»

Il vanto

Il capoluogo potrà fregiarsi di nuovo del riconoscimento assieme a Sirolo e Numana. La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education (Fee) alle località di mare europee che soddisfano determinati criteri di qualità, come acque di balneazione, servizi, pulizia delle spiagge e approdi turistici. Un doppio riconoscimento consolidato, per Ancona. Per Portonovo arriva la Bandiera Blu per il 15° anno consecutivo, per Marina Dorica dal 14°. Soddisfatto l’assessore al Turismo, Davide Berardinelli, mentre Daniele Silvetti annuncia che sarà personalmente a Roma, il 14 maggio, alla sala convegni del Cnr per ricevere il riconoscimento. «Grande è la soddisfazione per la città – commenta il sindaco –, è un punto di partenza che va implementato. Bisogna continuare a puntare sul turismo e sugli eventi». Soddisfazione anche a Portonovo e Marina Dorica. «È una bella gratificazione che testimonia come si stia lavorando nella maniera giusta, sia dal punto di vista ambientale che turistico – il pensiero di Marcello Nicolini, presidente del Consorzio La Baia -.Uno sprone a continuare su questa strada cercando di migliorare la baia. Viene premiato il lavoro di tutti gli operatori che rivendicano con orgoglio tutti gli sforzi compiuti verso un turismo ecocompatibile». «L’arrivo dell’ennesima Bandiera Blu corona gli sforzi di tutto il Consiglio di Marina Dorica, del direttore e dei soci diportisti, per la grande attenzione verso l’ambiente» afferma Leonardo Zuccaro, presidente Md. E il vessillo arriva anche al porto turistico di Senigallia, così come alla spiaggia di velluto. «È sempre una grande soddisfazione ricevere l’invito per la conferma della Bandiera Blu che non è affatto scontata - ha affermato il sindaco Massimo Olivetti -. Premia il grande lavoro di tutti: pubblico e privato, turismo e ambiente passando per il sociale».