Morso da un cane senza guinzaglio mentre passeggia a Portonovo

ANCONA - Nel pomeriggio di ieri i poliziotti sono intervenuti nella piazzetta di Portonovo a seguito di una segnalazione che riferiva di un uomo morso da un cane.



Giunti sul posto i poliziotti prendevano contatti con il soggetto ferito, un italiano di circa 50 anni, il quale riferiva di essersi ferito nel tentativo di separare due cani che avevano intrapreso una lotta. In particolare l'uomo riferiva che, mentre passeggiava nella zona con il suo cane, incrociava una coppia con al seguito un cane di grossa taglia senza guinzaglio. Immediatamente i due cani venivano in contatto ed iniziavano a lottare, motivo per cui il cinquantenne decideva di mettersi in mezzo per tentare di dividerli e, per tale motivo, il cane di grossa taglia lo aggrediva con un morso sul braccio che fortunatamente gli provocava solo una lieve ferita.



I poliziotti chiamavano sul posto personale medico veterinario che accertava, a mezzo microchip, la proprietà dei due cani.

Inoltre provvedevano a tranquillizzare le parti che nel mentre si erano agitate ed animate e alla richiesta di cure mediche il cinquantenne rifiutava.