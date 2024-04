Entra nel bar chiuso a Torrette, beve alcolici e devasta il locale: incastrato dall'allarme a distanza e arrestato. Scatta anche il foglio di via

ANCONA - Arresto per furto e danneggiamento aggravato: 42enne incastrano dall'allarme a distanza. Nelle prime ore del mattino di ieri, gli Agenti delle Squadre Volanti sono intervenuti in zona Torrette, su segnalazione giunta sul NUE 112 da parte del gestore del bar di una stazione di servizi, il quale riferiva di notare telematicamente che all’interno dei locali era presente un individuo. Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti trovavano all'interno un uomo, il quale vistosi scoperto tentava di nascondersi all’interno dei bagni. Nel mentre non esitava a scagliarsi contro gli operatori al fine di guadagnarsi la fuga. Con non poca difficoltà veniva bloccato. Successivamente identificato come cittadino egiziano di circa 42 anni, da un controllo sulla persona è stato trovato in possesso di strumenti atti allo scasso.

Ha consumato alcolici



Da un successivo ed accurato controllo del locale, gli agenti accertavano che la porta d’ingresso risultava essere stata forzata ed i segni erano palesemente riconducibili all’utilizzo del cacciavite in possesso dell'uomo. Inoltre, era stato divelto un sensore dell’impianto dall’allarme, consumati alcolici e messo a soqquadro l’ufficio. All’esterno, nell’area officina, vi erano due autovetture, di cui una con le porte anteriori e posteriori aperte. Gli abitacoli di entrambi i veicoli erano stati rovistati ed in uno di essi è stato rinvenuto il portafogli dello straniero.

Foglio di via Obbligatorio: Ancona vietata per 3 anni

All'interno, oltre a carte varie, vi era custodita la ricevuta a suo nome del permesso di soggiorno. Alla presenza del gestore, visionando le immagini dell'impianto di videosorveglianza di quella struttura, è stata ricostruita la dinamica del fatto e la responsabilità del fermato.

Lo straniero, condotto negli Uffici della Questura, una volta proceduto alla sua esatta identificazione, è stato tratto in arresto per furto e danneggiamento aggravato e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito della direttissima. In sede di udienza di convalida dell'arresto, tenutasi in mattinata, il Giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo, disponendo inoltre nei suoi confronti la misura del divieto di dimora. Il Questore, dando una risposta immediata per tutelare la sicurezza della comunità anconetana, ha emesso nei confronti del cittadino egiziano la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con l'intimazione a lasciare il Comune di Ancone e con il divieto di farvi ritorno per un periodo di tre anni.