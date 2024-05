ANCONA - Litiga con le amiche e si ferisce a un braccio: trovata sanguinante in strada dai poliziotti.

I poliziotti sono intervenuti durante la notte, intorno alle ore 2.00, nei pressi di via Torresi ,dove venivano fermati da personale sanitario intento a prestare soccorso ad una donna che si trovava stesa sul bordo del marciapiede e si presentava agitata e sporca di sangue.

Sul posto i poliziotti prendevano contatti con due passanti che si erano imbattuti nella donna e riferivano loro di aver visto la stessa con un taglio sul braccio in evidente difficoltà e avevano allertato i soccorsi. Il personale medico decideva di trasportare la donna all'ospedale e qui i poliziotti identificavano la stessa: si trattava di una donna di origini dominicane di circa 28 anni. La stessa, alle domande degli operatori, riferiva di essere uscita in compagnia di due amiche, di aver avuto un litigio con una delle due ed al termine della serata di essere rientrata presso la sua abitazione. Riferiva che dopo essere rientrata presso la sua abitazione qui si auto procurata un taglio al braccio, uscendo poi di casa in stato di agitazione, cercando aiuto tra i passanti.

I poliziotti provvedevano ad affidare la giovane alla madre.