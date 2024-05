Osimo, uccise la moglie Ilaria Maiorano a botte davanti alle figlie, il pm: «Morbosamente geloso, Tarik El Ghaddassi merita l'ergastolo»

OSIMO - Tarik El Ghaddassi merita l'ergastolo. Il procuratore aggiunto Valentina D'Agostino ha chiesto poco fa il massimo della pena per il 42enne marocchino accusato di aver ucciso, la notte dell'11 ottobre 2022, la moglie Ilaria Maiorano, massacrata di botte all'apice di una lite avvenuta in casa, a Padiglione di Osimo. Il procuratore, nel corso della requisitoria, ha parlato di "furia omicida" dell'imputato, ristretto a Montacuto dal giorno del delitto. L'uomo avrebbe agito per motivi di gelosia. "Era morbosamente geloso della moglie" ha detto il procuratore. La donna era stata colpita in maniera reiterata, con calci, pugni, pezzi di legno e plastica. È morta dopo una lenta agonia. Erano stati rinvenuti schizzi di sangue anche sul soffitto. Parte del massacro sarebbe avvenuto sotto gli occhi delle due figlie piccole della coppia, all'epoca di 5 e 8 anni. Il 42enne ha sempre negato di aver ucciso la donna. L'11 giugno le repliche, poi la sentenza.