Ancona, vende alcolici a minori durante la Notte bianca: chiuso il terzo locale in sette giorni

ANCONA Chiusura temporanea (15 giorni) del terzo locale ad Ancona - in piazza del Plebiscito - in una settimana per vendita di alcolici a minorenni. Il provvedimento arriva dopo i controlli messi a segno durante la Notte Bianca sabato scorso (7 ottobre).

La motivazione e la sanzione

La chiusura è dovuta al fatto che il titolare del locale ha somministrato bevande alcoliche a due ragazze 16enni. L'esercente è stato sanzionato con due verbali da 333 euro.