ANCONA Chissà se almeno una tra queste otto idee da trasformare in progetti di impresa innovativa tra qualche anno susciterà l’attenzione di una multinazionale disposta a pagare 200 milioni di euro per comprarsela. O se sboccerà, tra i premiati dell'ultima edizione di Ecapital, un’azienda capace di entrare nel parco fornitori di marchi prestigiosi dell'automotive e di scuderie della Formula Uno. Perché il terreno di coltura è lo stesso in cui sono germogliate, tra le oltre 150 start-up che il concorso promosso da Fondazione Marche ha contribuito a far nascere, esperienze come quella di Civitanavi, l’azienda di Pedaso specializzata in sistemi di navigazione inerziali, al centro di un’Opa della statunitense Honeywell, o come l’ascolana Hp Composites, che realizza scocche in carbonio per bolidi a quattro ruote e nel 2023 ha fatturato 62 milioni di euro. Due case history da analizzare per comprendere come accompagnare nella crescita idee industriali brillanti.

Seimila ragazzi

Si vedrà tra qualche anno. Intanto continua a sfornare idee Ecapital, la prima start-up competition in Italia, oltre venti anni di edizioni di successo e più di seimila giovani passati sotto la lente di esperti e incoraggiati all’imprenditoria.

Le ultime otto start-up premiate, che si divideranno equamente il montepremi, propongono idee imprenditoriali innovative, con particolare attenzione a temi molto in voga tra i giovani: dall’ambiente alle energie sostenibili, dall’economia circolare al digitale e alla data science, passando per cyber-security, materiali compositi, meccatronica e aging.

Specchio dei tempi

Le otto idee da start-up premiate sono un po’ lo specchio dei tempi: c'è chi propone dispositivi anti-stress, chi cerca di sfruttare l'Intelligenza artificiale per prevenire gli incendi, chi cerca di spingere a consumare granchio blu per frenarne l’invadenza, chi studia come accelerare la riabilitazione e chi propone un sistema per aiutare gli studenti ad apprendere la matematica senza stressarsi.

«Il concorso - spiega una nota di Ecapital - si configura come una competizione tra business idee che prevede formazione specifica per tutti i partecipanti, tutorship, premi in denaro per un ammontare complessivo 200.000 euro». Il bando è stato indetto da Regione Marche, Camera di Commercio delle Marche, Università Politecnica, Istao, Confindustria Marche, realtà che sostengono l’idea di Fondazione Marche.

Il concorso anche quest’anno ha centrato l’obiettivo di stimolare i giovani a realizzare start up innovative attraverso un percorso formativo e premi in denaro messi in palio dalla Fondazione Marche che da anni investe e crede nella sfida di generare sul territorio nuove figure imprenditoriali aprendo vie alternative all'industria. Il 15 aprile 2024 si è chiusa l’edizione 2023 e aperta l’edizione 2024, dove nell’apposita piattaforma web raggiungibile al sito www.ecapital.it, il comitato organizzatore è pronto ad accogliere le idee imprenditoriali più innovative e brillanti da parte dei giovani marchigiani fino a fine maggio. Ecapital è più longeva delle attività ispirate dagli imprenditori che diedero vita a Fondazione Marche, che «ha lavorato in modo incessante per seminare imprenditoria nella regione con un occhio sempre attento ai giovani».